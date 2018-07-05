УНИКС улучшил свое положение в лиге ВТБ, обыграв «Нижний Новгород»

(Казань, 10 ноября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В очередном домашнем матче чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС сегодня обыграл «Нижний Новгород» со счетом 89:85. Победа выравняла турнирный баланс УНИКСа, в активе которого стало 3 победы при 3 поражениях.

Несмотря на статистику — в предыдущих встречах в рамках турнира УНИКС выиграл 17 раз, проиграв лишь четырежды, к данному матчу именно нижегородцы с тремя победами и одним поражением входили в группу лидеров чемпионата. Столь же успешно «НН» играет и в лиге чемпионов ФИБА, три победы и одно поражение. Так что редкий случай — именно гости были фаворитами.

УНИКС начал игру в таком составе: Павел Сергеев, Реймар Морган, Эрик Макколлум, Алекс Тайес и Евгений Колесников. Напомним, что в лазарете команды находятся Дмитрий Узинский, Костас Каймакоглу, Андрей Кощеев и Хаукур Палссон. Поэтому наряду с Кириллом Аношиным в заявку на матч попал еще один парень из молодежки — Всеволод Широбоков.

7:0 через две минуты. Примечательно, что первые очки у гостей набрал казанец Павел Антипов, 7:5 после двух его бросков. И 13:20 за две с половиной минуты до первого перерыва. Рывок «НН» 11-0. Оборона хозяев не справляется с атаками гостей. Словом, вполне логично, что первая четверть осталась за нижегородцами, они забили из-за дуги четырежды, в том числе на последней секунде периода, 19:28.

Во второй четверти казанцы сделали выводы из первых десяти минут. Что в защите, что в нападении, стали чаще попадать. И как следствие, в середине четверти после добавления Тайеса счет стал почти равным, 35:36. «Треха» Смита, его же перехват, 40:38. Джамар в концовке первой половины набрал за минуты подряд семь очков, 42:40 по итогам первых 20 минут. Еще и подбор за УНИКСом, 21-16.

Но после дальнего попадания Евгения Бабурина «НН» вновь ушел перед, 44:45. Пошли «качели». 48:49 в середине четверти. Смит из-за дуги вернул равновесие, 54:54. Упорный период закончился точным броском Макколлума, 60:60.

Все в итоге решилось в только в последние 10 минут. Страсти закипают, обе скамейки получают технические фолы, 63:63. Морган набирает подряд шесть очков, 72:68. Это максимальный отрыв казанцев в матче. Напряжение нарастает, 80:78 за две минуты до конца. Морган с фолом, 83:78 за полторы минуты. «Треха» от Антипова, 83:81 за минуту. Пятый фол Бабурину, УНИКС вырывает победу.

УНИКС (Казань) — «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — 89:85 (19:28, 23:12, 18:20, 29:25). Самые результативные: УНИКС — Морган (30), Тайес (14), Смит (20), Макколлум (20); «НН» — Льюис (21), Астапкович (12), А.Браун (18), Антипов (22).

В активе казанцев в лиге ВТБ стало 3 победы при 3 поражениях. В следующем туре 16 ноября в Перми УНИКС сыграет с «Пармой». А 13 ноября в рамках Кубка Европы казанцы в столице Словении Любляне встретятся с «Олимпией».

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