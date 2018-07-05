WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

10 ноября 2019, 19:13

Спорт

УНИКС улучшил свое положение в лиге ВТБ, обыграв «Нижний Новгород»

Рекомендуем

Спорт

УНИКС улучшил свое положение в лиге ВТБ, обыграв «Нижний Новгород»

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

В следующем туре 16 ноября в Перми УНИКС сыграет с «Пармой».

(Казань, 10 ноября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В очередном домашнем матче чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС сегодня обыграл «Нижний Новгород» со счетом 89:85. Победа выравняла турнирный баланс УНИКСа, в активе которого стало 3 победы при 3 поражениях.

Несмотря на статистику — в предыдущих встречах в рамках турнира УНИКС выиграл 17 раз, проиграв лишь четырежды, к данному матчу именно нижегородцы с тремя победами и одним поражением входили в группу лидеров чемпионата. Столь же успешно «НН» играет и в лиге чемпионов ФИБА, три победы и одно поражение. Так что редкий случай — именно гости были фаворитами.

УНИКС начал игру в таком составе: Павел Сергеев, Реймар Морган, Эрик Макколлум, Алекс Тайес и Евгений Колесников. Напомним, что в лазарете команды находятся Дмитрий Узинский, Костас Каймакоглу, Андрей Кощеев и Хаукур Палссон. Поэтому наряду с Кириллом Аношиным в заявку на матч попал еще один парень из молодежки — Всеволод Широбоков.

7:0 через две минуты. Примечательно, что первые очки у гостей набрал казанец Павел Антипов, 7:5 после двух его бросков. И 13:20 за две с половиной минуты до первого перерыва. Рывок «НН» 11-0. Оборона хозяев не справляется с атаками гостей. Словом, вполне логично, что первая четверть осталась за нижегородцами, они забили из-за дуги четырежды, в том числе на последней секунде периода, 19:28.

Во второй четверти казанцы сделали выводы из первых десяти минут. Что в защите, что в нападении, стали чаще попадать. И как следствие, в середине четверти после добавления Тайеса счет стал почти равным, 35:36. «Треха» Смита, его же перехват, 40:38. Джамар в концовке первой половины набрал за минуты подряд семь очков, 42:40 по итогам первых 20 минут. Еще и подбор за УНИКСом, 21-16.

Но после дальнего попадания Евгения Бабурина «НН» вновь ушел перед, 44:45. Пошли «качели». 48:49 в середине четверти. Смит из-за дуги вернул равновесие, 54:54. Упорный период закончился точным броском Макколлума, 60:60.

Все в итоге решилось в только в последние 10 минут. Страсти закипают, обе скамейки получают технические фолы, 63:63. Морган набирает подряд шесть очков, 72:68. Это максимальный отрыв казанцев в матче. Напряжение нарастает, 80:78 за две минуты до конца. Морган с фолом, 83:78 за полторы минуты. «Треха» от Антипова, 83:81 за минуту. Пятый фол Бабурину, УНИКС вырывает победу.

УНИКС (Казань) — «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — 89:85 (19:28, 23:12, 18:20, 29:25). Самые результативные: УНИКС — Морган (30), Тайес (14), Смит (20), Макколлум (20); «НН» — Льюис (21), Астапкович (12), А.Браун (18), Антипов (22).

В активе казанцев в лиге ВТБ стало 3 победы при 3 поражениях. В следующем туре 16 ноября в Перми УНИКС сыграет с «Пармой». А 13 ноября в рамках Кубка Европы казанцы в столице Словении Любляне встретятся с «Олимпией».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Ольга Павлова: «Заплыв мужества» станет брендом чемпионата России по плаванию в Казани
Новости дня
20:40
На Кайбицкой Аллее Героев появятся новые бюсты

Звание Героя Социалистического Труда является высшей степенью трудового отличия.

19:13
УНИКС улучшил свое положение в лиге ВТБ, обыграв «Нижний Новгород»

В следующем туре 16 ноября в Перми УНИКС сыграет с «Пармой».

18:51
В Заинском и Сармановском районах снимут фильм на татарском языке

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поддержал интересную идею о съемках фильма.

18:51
В Лениногорском районе прорвало нефтепровод, на месте ведутся работы

Прорыв случился в трубе на территории Шугуровского поселения.

18:04
В Казани пройдет акселератор молодежных этно-проектов «Таба»

Заявки на участие принимаются до 15 ноября.

17:00
Ольга Павлова: «Заплыв мужества» станет брендом чемпионата России по плаванию в Казани

В мероприятии «Заплыв мужества» приняли участие учащиеся отделения плавания республиканской адаптивной школы Министерства спорта РТ.

16:08
Татарстанцы увидят редкое астрономическое явление — транзит Меркурия по диску Солнца

В следующий раз явление можно будет наблюдать только через 13 лет.

15:24
Татарстанская спортсменка выиграла «золото» чемпионата России по каратэ

Всего республику на соревнованиях представляют 14 каратистов.

14:10
Жители четырех районов РТ смогут проконсультироваться у специалиста Роспотребнадзора

На прием необходимо записаться до 19 ноября.

13:41
Из-за задымления из института международных отношений КФУ эвакуировались 28 человек

В здании на Пушкина произошло короткое замыкание светильника.

12:57
Пьяная челнинка из ревности ударила ножом подругу, а потом сама же вызвала врачей

Ссора между женщинами произошла в одной из квартир 26-го комплекса.

12:40
Путин: Россия способна стать одним из мировых лидеров в области ИИ
12:09
По вине пьяного водителя такси в Нижнекамске погиб пассажир

Авария произошла неподалеку от Нижнекамского драмтеатра.

11:54
Синоптики предупредили о тумане в Татарстане

В начале новой недели в республике сохранится сухая погода.

10:44
В Роспотребнадзоре рассказали о новом методе лечения гепатита В

Новация позволяет обеспечить почти полное исчезновение вирусных частиц и не влияет на геном человека.

09:46
В Нижнекамске проведут ярмарку вакансий для инженеров, техников и трактористов

Ищущие работу смогут претендовать на вакансии охранника, инженера, техника, электромонтажника, слесаря, водителя, тракториста, электромонтера.

09:20
Система поощрения аккуратных водителей в России может начать работать в 2020 году
09:00
Впервые в России: премьера музыки Штокхаузена состоялась в Казани

ГСО РТ и приглашенные звезды музыкальной сцены исполнили произведения немецкого авангардиста на фестивале Concordia-2019.

08:24
Картинная галерея Челнов по примеру Эрмитажа взяла шефство над пострадавшим котом

«Музейного кота» назвали в честь великого русского живописца прошлого века Васнецова — Василием.

08:20
Песошин поздравил сотрудников и ветеранов МВД по РТ с профессиональным праздником

Премьер подчеркнул особую роль сотрудников внутренних дел в установлении порядка и поддержании спокойствия татарстанцев.

07:25
В Елабуге «особенные» дети начали заниматься йогой

Среди подопечных центра – дети с ДЦП, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, особенностями умственного и психического развития.

06:50
Андрей Державин в толстовке с надписью «Тубэн Кама» выступил в Нижнекамске

Концерт прошел с аншлагом.

05:19
На смотровой площадке Сокольской горы завершены земляные работы

На Сокольской горе появились некоторые металлические конструкции, в частности, каркасы для скамеек с навесом.

04:49
В Чистопольском районе впервые с 2013 года выявлен случай заражения бешенством

Вирус передается от больных животных человеку при укусах, царапинах, через слюну, а также при уходе за ними.

03:31
В Нижнекамске выбрали обладательницу титула «Супербабушка-2019»

Титул «Супербабушка-2019» достался Татьяне Коптель – мастеру спорта по бальным танцам.

События