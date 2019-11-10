(Казань, 10 ноября, «Татар-информ»). В Лениногорском районе прорвало нефтепровод, на месте ведутся работы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сегодня в одной из социальных сетей сотрудники МЧС увидели сообщение о том, что на территории Шугуровского поселения разлилась нефтяная эмульсия. Бригады незамедлительно отправились на место.
Как выяснилось, на участке 89-милиметрового трубопровода случился прорыв. Площадь разлива нефтепродукта составила 145 квадратных метров.
В районе шести часов течь удалось устранить – на пробитый участок трубы установили хомут. В данный момент подрядная организация собирает и вывозит загрязненный грунт.