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Татар-информ

10 ноября 2019, 18:51

Происшествия

В Лениногорском районе прорвало нефтепровод, на месте ведутся работы

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Происшествия

В Лениногорском районе прорвало нефтепровод, на месте ведутся работы

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Прорыв случился в трубе на территории Шугуровского поселения.

(Казань, 10 ноября, «Татар-информ»). В Лениногорском районе прорвало нефтепровод, на месте ведутся работы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня в одной из социальных сетей сотрудники МЧС увидели сообщение о том, что на территории Шугуровского поселения разлилась нефтяная эмульсия. Бригады незамедлительно отправились на место.

Как выяснилось, на участке 89-милиметрового трубопровода случился прорыв. Площадь разлива нефтепродукта составила 145 квадратных метров.

В районе шести часов течь удалось устранить – на пробитый участок трубы установили хомут. В данный момент подрядная организация собирает и вывозит загрязненный грунт.

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