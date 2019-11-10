На Кайбицкой Аллее Героев появятся новые бюсты

(Казань, 10 ноября, «Татар-информ»). На Аллее Героев в райцентре Кайбицкого района, который находится рядом с парком в честь памяти участников Великой Отечественной войны, установлены бюсты прославивших кайбицкую землю героев. Об этом пишут «Кайбицкие зори».



На аллее уже находятся бюсты в память о Бари Гарифуллине и Рифкате Калимуллине из Бурундуков, Марии Турунтаевой из Багаева и Антонины Евдокимовой из Турминского.



Ззаместитель главы района Рамис Хаялиев отметил, что 9 декабря, в День Героев Отечества, планируется открыть бюсты четырех из восьми героев: Германа Ионова из села Надеждино, Абрара Бурганова из Кушман, Раиса Загидуллина из Больших Кайбиц, Аграфены Сергеевой из Эбалакова.



Звание Героя Социалистического Труда является высшей степенью трудового отличия. Оно присваивалось Президиумом Верховного Совета СССР гражданам Советского Союза за выдающиеся достижения в области хозяйственного и культурного строительства.



В Татарстане звание Герой Соцтруда присуждено 154 людям, среди них и восемь уроженцев Кайбицкого района.

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