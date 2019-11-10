В Заинском и Сармановском районах снимут фильм на татарском языке

(Казань, 10 ноября, «Татар-информ»). Полнометражный художественный фильм под названием «Исэнмесез» (в переводе на русский язык «Живы ли вы?!») снимут в Заинском, Сармановском районах Татарстана и в Пермском крае. Об этом сообщает «Заинск-информ».



Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поддержал интересную идею о съемках фильма. Средства выделены в августе этого года.



Киноленту снимут по сценарию драматурга Мансура Гилязова, режиссером выступил председатель союза кинематографистов Татарстана, заслуженный деятель искусств республики Ильдар Ягафаров.

Планируется, что во время съемок в Заинске будут задействованы объекты центральной районной больницы, следственного изолятора, улиц города. Также в картине покажут красоту сельской местности Заинского района.



По этому произведению в театре Камала уже поставили спектакль. Эта история двух поколений татарской семьи, которые в жизненной суете стали чужими друг другу.



В основу фильма также лягут события о татарской семье. В фильме отразят и состояние общества, где будет присутствовать разобщенность.

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