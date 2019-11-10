В Казани пройдет акселератор молодежных этно-проектов «Таба»

(Казань, 10 ноября, «Татар-информ»). С 5 по 8 декабря в Казани состоится акселератор молодежных этно-проектов «Таба», в котором могут принять участие все желающие в возрасте от 14 до 30 лет, сообщает пресс-служба мэрии.

«Акселератор направлен на поиск новых форматов и нового звучания бесценной многовековой культуры разных народов», — говорится в сообщении. Он соберет сто молодых людей с лучшими проектами в этой сфере. Участники смогут доработать их с экспертами и представить потенциальным спонсорам, грантодателям и инвесторам.

Участники, которые представят самые интересные и оригинальные проекты, смогут выиграть гранты на их реализацию.

Направления проектов: кино и театр, музыка, бизнес, образование и медиа.

Заявки на участие принимаются до 15 ноября. Подробности на сайте.

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