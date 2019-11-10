В Елабуге «Детский университет» познакомит слушателей с разными профессиями

(Казань, 10 ноября, «Татар-информ»). В Елабуге «Детский университет» начнет свою работу. В этом году лекции, практические занятия и викторины в особенном университете направят на знакомство с разными профессиями: учитель, орнитолог, юрист, мерчендайзер, лингвист и не только. Об этом пишет газета «Новая Кама».
Гостями университета станут лучшие специалисты в своей профессии.
На открытии нового сезона ребятам покажут научную постановку «Шоу с жидким азотом», которая является настоящей научной феерией, посвященной экспериментам с химическими веществами.
Кроме того, каждый желающий сможет стать свидетелем необычных опытов, увидеть забивание гвоздя бананом или заморозку «терминатора», попробовать «дымовой» попкорн.
Все занятия проходят бесплатно в Елабужском институте КФУ.