В Елабуге «Детский университет» познакомит слушателей с разными профессиями

(Казань, 10 ноября, «Татар-информ»). В Елабуге «Детский университет» начнет свою работу. В этом году лекции, практические занятия и викторины в особенном университете направят на знакомство с разными профессиями: учитель, орнитолог, юрист, мерчендайзер, лингвист и не только. Об этом пишет газета «Новая Кама».



Гостями университета станут лучшие специалисты в своей профессии.

На открытии нового сезона ребятам покажут научную постановку «Шоу с жидким азотом», которая является настоящей научной феерией, посвященной экспериментам с химическими веществами.

Кроме того, каждый желающий сможет стать свидетелем необычных опытов, увидеть забивание гвоздя бананом или заморозку «терминатора», попробовать «дымовой» попкорн.



Все занятия проходят бесплатно в Елабужском институте КФУ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.