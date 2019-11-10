Ольга Павлова: «Заплыв мужества» станет брендом чемпионата России по плаванию в Казани

(Казань, 10 ноября, «Татар-информ»). Сегодня в Казани на площадке чемпионата России по плаванию прошел «Заплыв мужества», в котором приняли участие учащиеся отделения плавания республиканской адаптивной школы Министерства спорта РТ, дети с ограниченными возможностями по здоровью. Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы РФ Ольги Павловой.

Награждение участников провели заслуженный мастер спорта СССР, 4-кратный олимпийский чемпион, президент Всероссийской Федерации плавания Владимир Сальников и депутат государственной Думы Федерального собрания РФ, первый вице-президент федерации синхронного плавания России, заслуженный тренер России, координатор партийных проектов в Татарстане «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова.

Ольга Павлова в своем приветствии поблагодарила всех, кто был причастен к организации и проведению «Заплыва мужества».

«Я выражаю слова благодарности Президенту Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову за его мудрое решение и поддержку открытия в 2015 году республиканской адаптивной школы. Мировые спортивные мероприятия оставили большое наследие: это и уникальные спортивные сооружения, и сегодняшние успехи татарстанских спортсменов на всероссийских и международных стартах. Но главное достижение — это победы сегодняшних героев — участников „Заплыва мужества“. „Заплыв мужества“ станет брендом ежегодного чемпионата России по плаванию в Казани», — сказала она.

Мероприятие прошло под эгидой партийного проекта Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» «Спорт без границ» при поддержке Всероссийской федерации плавания, АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», РСШ «Акватика» и Дворца водных видов спорта Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма.

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