Татарстанцы увидят редкое астрономическое явление — транзит Меркурия по диску Солнца

(Казань, 10 ноября, «Татар-информ»). 11 ноября татарстанцы смогут увидеть редкое астрономическое явление — транзит Меркурия по диску Солнца, сообщает пресс-служба КФУ со ссылкой на профессора Института физики КФУ, директора Астрономической обсерватории им. В.П.Энгельгардта КФУ Юрия Нефедьева.

«11 ноября с 15 часов до 21 часа по московскому времени Меркурий будет находиться на одной прямой между Землей и Солнцем, благодаря чему жители Земли смогут наблюдать его на фоне солнечного диска», — говорится в сообщении.

По словам Юрия Нефедьева, прохождение Меркурия по диску Солнца — это единственная возможность увидеть самую маленькую планету Солнечной системы днем, причем сделать это можно даже без использования телескопа.

«Так как Меркурий находится очень близко от Солнца, то наблюдать его в любительских условиях в обычное время практически невозможно», — пояснил профессор КФУ.

Он отметил, что такое астрономическое явление происходит 13-14 раз за столетие, следующее ожидается в 2032 году.

«Те, кто будет наблюдать прохождение Меркурия по диску Солнца с помощью телескопов и биноклей, должны использовать специальные термостойкие фильтры, уменьшающие яркость солнечного света, чтобы не повредить сетчатку глаза», — отметил астроном.

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