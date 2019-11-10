Татарстанская спортсменка выиграла «золото» чемпионата России по каратэ

(Казань, 10 ноября, «Татар-информ»). Татарстанка Лия Завгарова стала чемпионкой России по каратэ. Соревнования проходят в эти выходные во Дворце единоборств «Ак Барс», сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

В первый день Завгарова успешно выступила в дисциплине кумитэ — спортсменка стала первой в весовой категории до 68 кг. На втором месте оказалась Анастасия Сгуропулу из Дагестана, на третьем — Анастасия Гудилова из Челябинской области и Ксения Малюта из Москвы.

Всего Татарстан на соревнованиях представляют 14 каратистов из Казани, Альметьевска и Набережных Челнов.

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