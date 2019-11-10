Из-за задымления из института международных отношений КФУ эвакуировались 28 человек

(Казань, 10 ноября, «Татар-информ»). Из института международных отношений КФУ из-за задымления эвакуировались 28 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Информация о задымлении в здании на Пушкина поступила в МЧС сегодня около часа дня. На место по второму номеру вызова отправились подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона.

Еще до появления огнеборцев из здания самостоятельно вышли 28 человек. Как выяснилось, в институте произошло короткое замыкание светильника, но горения не было.

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