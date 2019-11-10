(Казань, 10 ноября, «Татар-информ»). Пьяная челнинка из ревности ударила ножом подругу, а потом сама же вызвала врачей, сообщили «Челнинские известия».

Ссора между женщинами произошла в одной из квартир 26-го комплекса. Во время ужина подвыпившие подруги повздорили. 44-летняя хозяйка квартиры схватила кухонный нож и вонзила его в область брюшной полости 36-летней гостьи, после чего позвонила врачам.

Пострадавшую госпитализировали. У женщины произошел разрыв селезенки, сейчас она находится под наблюдением.

В отношении нападавшей возбудили дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ей грозит до восьми лет колонии.

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