(Казань, 10 ноября, «Татар-информ»). По вине пьяного водителя такси в Нижнекамске погиб пассажир. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

Авария произошла в районе двух часов ночи неподалеку от Нижнекамского драмтеатра. На улице Кайманова пьяный водитель такси «Камилла» на большой скорости врезался в дерево.

Удар был такой силы, что «Ладу Калину» смяло почти целиком.

По словам очевидцев, одна из пассажирок авто получила травму черепа, водитель отделался ушибами, а 32-летний пассажир такси скончался на месте.

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