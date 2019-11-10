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Татар-информ

10 ноября 2019, 12:40

Hi-Tech

Путин: Россия способна стать одним из мировых лидеров в области ИИ

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Hi-Tech

Путин: Россия способна стать одним из мировых лидеров в области ИИ

Президент сравнил развитие искусственного интеллекта с выходом в космос.

(Казань, 10 ноября, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин посчитал, что России имеет все возможности стать одним из мировых лидеров в области искусственного интеллекта, сообщает РИА Новости.

Президент сказал, что основной объем работы возлагается на ведомства, корпорации и компании с госучастием, а эффективности их деятельности проявляется в способности обеспечить и укреплять технологическую состоятельность страны.

«Вес, значимость предстоящей работы исключительно велики. Мы должны, я убежден, способны стать одним из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта», — отметил Владимир Путин на конференции Artificial Intelligence Journey.

Он призвал увеличить подготовку программистов, математиков, компьютерных лингвистов — специалистов, которые смогут в полной мере использовать потенциал искусственного интеллекта.

Президент сравнил развитие ИИ с выходом в космос и шагом в неизведанное и посчитал, что это смелый вызов для талантливых и увлеченных людей. Необходимо обеспечить максимальную свободу для творчества и создать благоприятные условия и дружественное пространство для каждого, кто «запускает стартапы, рискует, выводит на рынок прорывные продукты».

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