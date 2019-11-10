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Татар-информ

10 ноября 2019, 10:44

Здоровье и среда

В Роспотребнадзоре рассказали о новом методе лечения гепатита В

Здоровье и среда

В Роспотребнадзоре рассказали о новом методе лечения гепатита В

Новация позволяет обеспечить почти полное исчезновение вирусных частиц и не влияет на геном человека.

(Казань, 10 ноября, «Татар-информ»). Роспотребнадзор России разработал новые методы лечения гепатита В, которые основаны на геномном редактировании. Об этом рассказала руководитель ведомства Анна Попова. 

«ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал новые подходы для полного излечения хронического гепатита В на основе геномные редактирования, которое обеспечивает исчезновение до 99% вирусных частиц, но при этом не действует на геном человека», — передает пресс-служба ведомства слова Поповой.

Анна Попова отметила, что институт Роспотребнадзора впервые в стране разработал и внедрил в практику здравоохранения «отечественные наборы реагентов, предназначенные для определения мутаций устойчивости вируса гепатита В к противовирусной терапии и определения устойчивости ВИЧ к противовирусной терапии, связанной с мутациями в генах протеазы, обратной транскрипции и интегразы». 

По оценкам ВОЗ, в мире каждый год от хронического гепатита В умирает более 1 млн человек.

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