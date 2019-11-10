Система поощрения аккуратных водителей в России может начать работать в 2020 году

(Казань, 10 ноября, «Татар-информ»). Поощрять российских водителей за аккуратное вождение могут начать в новом году, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера России Максима Акимова.
«В экспериментальном режиме мы вполне в следующем году можем такие решения запустить», — рассказал вице-премьер.
По его словам, новация не потребует специального оборудования. Необходимо будет разработать «регуляторную рамку» для того, чтобы влиять на стоимость страховок и набирать баллы.
Создание системы обсудят в рамках комиссии по безопасности дорожного движения.