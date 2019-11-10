Система поощрения аккуратных водителей в России может начать работать в 2020 году

(Казань, 10 ноября, «Татар-информ»). Поощрять российских водителей за аккуратное вождение могут начать в новом году, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера России Максима Акимова.

«В экспериментальном режиме мы вполне в следующем году можем такие решения запустить», — рассказал вице-премьер.

По его словам, новация не потребует специального оборудования. Необходимо будет разработать «регуляторную рамку» для того, чтобы влиять на стоимость страховок и набирать баллы.

Создание системы обсудят в рамках комиссии по безопасности дорожного движения.

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