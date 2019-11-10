(Казань, 10 ноября, «Татар-информ»). Премьер-министр РТ Алексей Песошин поздравил сотрудников и ветеранов МВД по РТ с профессиональным праздником.

«От вас зависит порядок на улицах городов и районов, спокойствие жителей республики, их уверенность в собственной безопасности. Именно вы олицетворяете собой власть, закон, справедливость. Заслужить доверие и удержать его на должном уровне можно только ответственным отношением к делу, вниманием и отзывчивостью к проблемам каждого, а главное – профессиональной работой», — передает пресс-служба Правительства РТ слова Премьер-министра

Песошин отметил, что в последние годы сотрудниками органов внутренних дел раскрыты несколько резонансных преступлений, также проводятся успешные операции в рамках борьбы с коррупцией.

Благодаря профессионалам своего дела в полном объеме обеспечены безопасность и правопорядок на крупных общественно-политических, культурных и спортивных мероприятиях, которые проходили в Татарстане, подчеркнул Премьер-министр. Среди таких событий 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» и выборы депутатов Государственного Совета РТ.

«Уверен, что сотрудники органов внутренних дел по Республике Татарстан, воспитанные на лучших примерах героического прошлого, будут и впредь приумножать заложенные предыдущими поколениями традиции, сохраняя верность присяге и служебному долгу», — сказал Алексей Песошин.

Глубокую признательность он выразил ветеранам органов внутренних дел, поскольку именно они вносят огромный вклад в становление молодых сотрудников, передают им богатый опыт и оказывают всемерную поддержку семьям погибших.

«Перед Министерством внутренних дел по РТ стоят масштабные государственные задачи, которые, я считаю, будут выполнены качественно и своевременно. Ведь для каждого из вас защита правопорядка и законности – не просто работа, а дело, которому вы посвятили свою жизнь», — выразил уверенность Премьер-министр республики.

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