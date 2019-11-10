Впервые в России: премьера музыки Штокхаузена состоялась в Казани

(Казань, 10 ноября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Российским слушателям впервые представили сочинения одного из крупнейших новаторов музыки 20-го века Карлхайнца Штокхаузена. Премьера состоялась на IX Международном фестивале современной музыки имени Софии Губайдулиной Concordia в столице Татарстана.

В программе оказались произведения, отражающие разные этапы творчества Штокхаузена: «Формула», «10 знаков зодиака» и «Три песни» для голоса и камерного оркестра. Для исполнения вокальной партии к Государственному симфоническому оркестру РТ под управлением Александра Сладковского присоединилась обладательница голоса меццо-сопрано, солистка московского театра «Новая опера» Полина Шамаева.

«„Три песни“ Штокхаузена — это вызов самой себе. Сочинение очень сложное для голоса и интеллекта певца, необходимо потратить большое количество времени на подготовку. Я готовилась по оригинальным нотам, аккуратно делала пометки и верну их после концерта. Это был интересный опыт», — поделилась подробностями солистка.

Этим вечером за дирижерский пульт встал маэстро Андрес Мустонен из Эстонии. Он отметил, что публике нелегко воспринимать современных композиторов, но, слушая музыку Штокхаузена, главное — заинтересоваться и открыть для себя мир новых музыкальных идей.

«Понять эту музыку непросто. Но и невозможно, чтобы люди все понимали, они просто должны открыть для себя композиторов, которые не живут в этом материалистическом мире, именно таким и был Штокхаузен. Это нереальная музыка, космологическая, вселенская», — подчеркнул Андрес Мустонен.

Дирижер отметил, что татарстанский оркестр сумел подготовиться к исполнению сложнейших произведений всего за несколько репетиций, что делает честь мастерству музыкантов.

«Когда жил Штокхаузен, оркестр мог делать 7 – 10 репетиций, ничего не получалось. Мы сделали три репетиции, и все получается», — рассказал Мустонен.

Этот концерт стал вторым в цикле фестиваля Concordia-2019, а в следующий раз музыка современных композиторов прозвучит в Казани 23 ноября. ГСО РТ под управлением художественного руководителя и главного дирижера Александра Сладковского исполнит произведения Пиццетти и Мадерна, солировать на фортепиано будет Эмануэль Арчиули, а приглашенным дирижером станет Пьетро Боргоново.

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