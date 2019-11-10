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Татар-информ

10 ноября 2019, 00:19

Происшествия

Пропавшего по дороге домой 9-летнего казанского мальчика нашли

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Происшествия

Пропавшего по дороге домой 9-летнего казанского мальчика нашли

На его поиски мальчика выезжали три отряда поисковиков-волонтеров.

(Казань, 10 ноября, «Татар-информ»). Пропавшего по дороге домой 9-летнего казанского мальчика нашли живым, об этом сообщили волонтеры в официальной группе «Лиза Алерт». 

Ребенок найден живым, подробности того, где он находился все время, пока его искали, не сообщаются. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани пропал 9-летний ребенок с особенностями развития. Поисковики сообщали, что ребенок заблудился и пропал по дороге домой, это произошло на улице Фучика. 

Сообщалось, что мальчик любит кататься на транспорте и может находиться в любой точке города. На его поиски выезжали три отряда поисковиков. 

В двенадцатом часу ночи в группе «Лизы Алерт» появилась информация о том, что ребенок найден.

 

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