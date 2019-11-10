(Казань, 10 ноября, «Татар-информ»). Пропавшего по дороге домой 9-летнего казанского мальчика нашли живым, об этом сообщили волонтеры в официальной группе «Лиза Алерт».

Ребенок найден живым, подробности того, где он находился все время, пока его искали, не сообщаются.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани пропал 9-летний ребенок с особенностями развития. Поисковики сообщали, что ребенок заблудился и пропал по дороге домой, это произошло на улице Фучика.

Сообщалось, что мальчик любит кататься на транспорте и может находиться в любой точке города. На его поиски выезжали три отряда поисковиков.

В двенадцатом часу ночи в группе «Лизы Алерт» появилась информация о том, что ребенок найден.

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