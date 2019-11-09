В Нижнекамске проведут ярмарку вакансий для инженеров, техников и трактористов

(Казань, 10 ноября, «Татар-информ»). 14 ноября в Нижнекамске состоится ярмарка вакансий, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.
Ищущие работу смогут претендовать на вакансии охранника, инженера, техника, электромонтажника, слесаря, водителя, тракториста, электромонтера, уборщика и другие.
Участники ярмарки также смогут получить информацию о свободных рабочих местах на предприятиях и организациях города, встретиться с представителями кадровых служб предприятий-участников ярмарки, а также проконсультироваться по вопросам законодательства о труде и занятости.
Кроме того, соискателям представится возможность узнать об услугах, предоставляемых службой занятости. Уточнить информацию можно по телефону: (8-8555) 42-68-00.
Начало запланировано на десять утра.