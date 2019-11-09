В Елабуге «особенные» дети начали заниматься йогой

(Казань, 10 ноября, «Татар-информ»). Воспитанники региональной общественной организации молодежи и детей инвалидов «Планета добра» начали заниматься йогой. Занятия не проводили почти два года, пишет газета «Новая Кама».



По словам специалистов, йога полезна не только для здоровых людей, но и для людей с особенностями в развитии. Асаны нужны для расслабления, улучшения самочувствия, йогу воспринимают как особую философию. Для «особенных» детей йога является возможностью понять, прочувствовать свое тело, научиться жить радостно.



Среди подопечных центра – дети с ДЦП, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, особенностями умственного и психического развития.



Тренер Ирина Усманова отмечает, что задания для детей дает только те, которые они могут выполнить. «Стараюсь проводить свои занятия в игровой форме, весело. Поэтому все они у меня справляются», – поделилась педагог.



Сегодня йогой постоянно занимаются 15 детей с ограниченными возможностями здоровья. Один из них – Ильдар Галяутдинов, который, по словам его мамы, с нетерпением ждет каждую пятницу.



«После каждого занятия я замечаю, как скованные мышцы моего сына расслабляются, а это очень важно. Если раньше у нас не получались банальные занятия физкультурой, то на этих уроках у нас получается все», – поделилась елабужанка.



Педагог центра «Планета добра» Тамара Смирнова рассказала, что на занятиях по йоге, помимо ребят, присутствуют и их родители, так как у некоторых детей очень сложные диагнозы и родители контролируют весь процесс.



Занятия йогой проводятся один раз в неделю: либо на базе регионального центра для подростков и детей инвалидов «Планета добра», либо на базе кинотеатра «Иллюзион».

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