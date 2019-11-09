WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

10 ноября 2019, 05:19

Общество

На смотровой площадке Сокольской горы завершены земляные работы

Рекомендуем

Общество

На смотровой площадке Сокольской горы завершены земляные работы

Фото: bugulma-tatarstan.ru

На Сокольской горе появились некоторые металлические конструкции, в частности, каркасы для скамеек с навесом.

(Казань, 10 ноября, «Татар-информ»). Смотровую площадку на Сокольской горе в Бугульме осмотрел мэр города Бугульмы Линар Закиров. Строительство по проекту «Активация центра города» здесь идет полным ходом. Об этом пишет «Бугульминская газета».

До наступления холодов подрядчики завершили самые сложные земляные работы. Здесь уже появились некоторые металлические конструкции, в частности, каркасы для скамеек с навесом. Площадки будут оборудованы мангалами и барбекюшницами.

Для различных детских комплексов, домиков и других малых игровых форм разбиты участки. По всему периметру будет установлено около 150 светильников разных модификаций.

В будущем территорию облагородят, разобьют клумбы, высадят новые саженцы, уложат пешеходные дорожки. По проекту запланирована парковка для нескольких десятков автомобилей. Словом, это будет новое досуговое место для жителей и гостей города.

«Уже что-то вырисовывается. Если все сделают так, как задумано, то здесь будет красиво и комфортно. Главное – смотровую площадку надо будет беречь, чтобы она была доступна и радовала бугульминцев, доставляла удовольствие и гостям города», – отметил Линар Закиров.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Нижнекамске выбрали обладательницу титула «Супербабушка-2019»
Новости дня
05:19
На смотровой площадке Сокольской горы завершены земляные работы

На Сокольской горе появились некоторые металлические конструкции, в частности, каркасы для скамеек с навесом.

04:49
В Чистопольском районе впервые с 2013 года выявлен случай заражения бешенством

Вирус передается от больных животных человеку при укусах, царапинах, через слюну, а также при уходе за ними.

03:31
В Нижнекамске выбрали обладательницу титула «Супербабушка-2019»

Титул «Супербабушка-2019» достался Татьяне Коптель – мастеру спорта по бальным танцам.

02:30
Учителя Альметьевска посетили действующую установку МАН в Венгрии

Альметьевским педагогам показали готовый малеиновый ангидрид в сухом виде, дали подержать его в руках.

01:51
Бугульминский коллектив признан победителем межрегионального конкурса в Башкортостане

Яркое самобытное выступление бугульминцев высоко оценили зрители и экспертное жюри.

00:19
Пропавшего по дороге домой 9-летнего казанского мальчика нашли

На его поиски мальчика выезжали три отряда поисковиков-волонтеров.

00:17
Крестьянскому хозяйству Спасского района присудили первое место в смотре-конкурсе

Эксперты побывали во многих хозяйствах района и тщательно проверили всю технику, задействованную в текущем сезоне на полевых работах.

9.11 23:02
В Нижнекамске провели акцию протеста против строительства нового завода

Вместо строительства нового завода метанола общественники на митинге предложили реконструировать технически устаревшее оборудование на предприятиях.

9.11 22:40
Челнинской поликлинике № 4 присвоили имя известного врача Линузы Ганиевой

Ганиева начала трудовую биографию в 1974 году, прошла путь от рядового врача до главного врача поликлиники № 4.

9.11 21:23
В Казани ищут девятилетнего мальчика, который заблудился по дороге домой

«Лиза Алерт» срочно ищет добровольцев для помощи в поисках.

9.11 21:08
Лайф-коуч рассказала нижнекамским парам об «абьюзерах» и опасных ситуациях в семье

Будущие молодожены вместе с психологом определяли «опасные» семейные ситуации, а затем вывели свою «формулу» преодоления кризисов в семье.

9.11 20:36
Челнинские артисты провели мастер-классы в рамках фестиваля «Театральные каникулы»

На форум приехали театральные коллективы из Перми, Чайковского, Березников, Уфы, Набережных Челнов и других городов.

9.11 20:02
Актанышский блогер Алмаз Нурлыев назвал сына Минтимером

Сын Алмаза Нурлыева родился 1 ноября.

9.11 19:50
Баскетболистки «УНИКС-ЮНИОР» выиграли первенство Татарстана

Спортсменки-победительницы получили первый взрослый разряд.

9.11 19:18
Цикл лекций о музыке с точки зрения разных наук стартует в Казани

Публичные лекции с завтрашнего дня будут проходить в Центре современной культуры «Смена».

9.11 18:40
Казань вошла в топ-10 самых веселых городов России

Опрос пользователей соцсетей провел сервис бронирования отелей Tvil.ru.

9.11 18:06
Ольга Павлова: Забота о семьях погибших сотрудников ОВД будет приоритетной для нас

Депутат Госдумы РФ встретилась со вдовами Мирсаита Кабирова и Фануса Мубаракшина.

9.11 17:44
Нападающий «Рубина»: Арбитр встречи сломал игру с «Динамо»

Бека Микелтадзе подверг критике решения главного арбитра встречи Евгения Турбина.

9.11 17:30
Минниханов дал совет, как добиться лидерства на форуме «Мост Москва — Татарстан»

Президент РТ посоветовал молодым людям постоянно искать для себя новые направления развития.

9.11 17:18
Защитник «Динамо» о моменте с удалением игрока «Рубина»: Мне попали ногой в кость

Владимир Рыков прокомментировал победу над казанским клубом со счетом 0:1.

9.11 16:46
Наставник «Рубина»: Мы медленно играли, поэтому не смогли победить

Эдуардо Докампо рассказал о прошедшем матче с московским «Динамо».

9.11 16:45
В Казани иномарка после столкновения с «Ладой» врезалась в столб, пассажир погиб

Авария произошла сегодня днем на проспекте Ямашева.

9.11 16:16
Тарпищев рассказал на форуме «Мост Москва – Татарстан», как стал советником Ельцина

В Москве открылся V молодежный форум, на котором спикеры, опираясь на личный опыт, дают молодежи советы по достижению успеха.

9.11 16:12
«Рубин» продолжил безвыигрышную серию

После 16 матчей в активе казанцев осталось 17 очков.

9.11 15:56
Казанский «Зенит» проиграл в Кемерово

В следующем туре 20 ноября на своей площадке казанцы примут столичное «Динамо».

События