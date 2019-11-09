На смотровой площадке Сокольской горы завершены земляные работы

(Казань, 10 ноября, «Татар-информ»). Смотровую площадку на Сокольской горе в Бугульме осмотрел мэр города Бугульмы Линар Закиров. Строительство по проекту «Активация центра города» здесь идет полным ходом. Об этом пишет «Бугульминская газета».

До наступления холодов подрядчики завершили самые сложные земляные работы. Здесь уже появились некоторые металлические конструкции, в частности, каркасы для скамеек с навесом. Площадки будут оборудованы мангалами и барбекюшницами.

Для различных детских комплексов, домиков и других малых игровых форм разбиты участки. По всему периметру будет установлено около 150 светильников разных модификаций.

В будущем территорию облагородят, разобьют клумбы, высадят новые саженцы, уложат пешеходные дорожки. По проекту запланирована парковка для нескольких десятков автомобилей. Словом, это будет новое досуговое место для жителей и гостей города.



«Уже что-то вырисовывается. Если все сделают так, как задумано, то здесь будет красиво и комфортно. Главное – смотровую площадку надо будет беречь, чтобы она была доступна и радовала бугульминцев, доставляла удовольствие и гостям города», – отметил Линар Закиров.

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