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Татар-информ

10 ноября 2019, 08:24

Культура

Картинная галерея Челнов по примеру Эрмитажа взяла шефство над пострадавшим котом

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Культура

Картинная галерея Челнов по примеру Эрмитажа взяла шефство над пострадавшим котом

Фото: пресс-служба картинной галереи Набережных Челнов

«Музейного кота» назвали в честь великого русского живописца прошлого века Васнецова — Василием.

(Набережные Челны, 10 ноября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Картинная галерея Набережных Челнов по примеру петербургского «Эрмитажа» взяла шефство над пострадавшим котом.

Назвали «музейного кота» в честь великого русского художника Васнецова — Василием.

«Василий — бездомный кот. Какое-то время обитал у дома № 3/01, в котором расположена наша галерея, — рассказали в учреждении. — Наши сотрудницы заметили серого красавца и начали его подкармливать. Вася оказался смышленым парнем и вскоре сам стал приходить к своим „мамам“ И вот однажды он не пришел на встречу. Обеспокоенные работники начали поиски и нашли его лежащим с раздробленной лапой. Видимо, кто-то прищемил подъездной дверью. В таком виде оставлять на улице кота нельзя было. Одна из женщин отвезла Васю в клинику, где ему сделали операцию. Сейчас мы поселили кота у себя в галерее и дали объявление о поиске хозяев для него». 

Вася ведет себя в картинной галерее примерно: не шумит, от экскурсий посетителей не отвлекает. «Очень тихий, ласковый, благодарный кот. Хотелось бы, чтобы нашлись люди, которые бы ему подарили дом», — говорят в учреждении культуры.

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