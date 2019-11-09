Андрей Державин в толстовке с надписью «Тубэн Кама» выступил в Нижнекамске

(Казань, 10 ноября, «Татар-информ»). На сцене Дома народного творчества в Нижнекамске выступил певец 90-х Андрей Державин. Концерт прошел с аншлагом. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Артист исполнил несколько своих хитов, записанных еще в 90-х в составе группы «Сталкер». Популярные хиты подпевали Андрею Державину и многочисленные зрители, пришедшие на концерт.

Артист отметил, что с Татарстаном его связывает давняя дружба, и он всегда рад выступать перед нижнекамским зрителем.





Неожиданно сюрпризом для поклонников стал финальный выход музыканта и его команды. Они переоделись в толстовки с надписью «Тубэн Кама».



Кульминацией прозвучал хит «Не плачь, Алиса!».

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