Учителя Альметьевска посетили действующую установку МАН в Венгрии

(Казань, 10 ноября, «Татар-информ»). Учителя школ города Альметьевска и села Нижняя Мактама посетили завод венгерской компании MOL под Будапештом. Подобную установку в 2023 году планируется запустить на Миннибаевском ГПЗ в Альметьевском районе. Об этом сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.



На сегодняшний день, по словам директора группы ароматики Дунайского НПЗ Йожефа Фелдхайзи, это одна из наиболее простых в обращении и обслуживании установок на заводе. Причина – безопасность и простота самого технологического процесса. Подобная печь, но на более современном технологическом уровне, будет реализована и на установке на МГПЗ.



Альметьевским педагогам показали готовый малеиновый ангидрид в сухом виде, дали подержать его в руках. Для сравнения дали и привычную для всех лимонную кислоту – уровень pH этих веществ примерно одинаковый, а значит, они одинаково влияют на кожный покров человека.

Преподаватели посетили саму установку и смогли лично убедиться, что никаких запахов она не издает, а многие процессы автоматизированы.



Учитель биологии альметьевской шкоыл №1 Эльмира Гибадуллина рассказала, что не ожидала, что поездка на завод окажется настолько познавательной и интересной. «Своим ученикам я обязательно расскажу обо всем, что видела», – отметила педагог.



Окончательно сомнения по поводу безопасности производства развеял визит в соседний с заводом город Сазхаломбатта. От забора предприятия первые дома отделяет максимум 200 метров, но соседство с таким крупным производством тут никак не ощущается. Учителя отметили, что здесь много зелени, парков, скверов, пятиэтажек и частных домов, школьников и молодых мам с колясками.

В уютном провинциальном городке живет около 18 тыс. человек населения, и хотя далеко не все они трудятся на НПЗ, претензий у жителей к заводу нет.

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