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Татар-информ

10 ноября 2019, 01:51

Культура

Бугульминский коллектив признан победителем межрегионального конкурса в Башкортостане

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Культура

Бугульминский коллектив признан победителем межрегионального конкурса в Башкортостане

Фото: bugulma-tatarstan.ru

Яркое самобытное выступление бугульминцев высоко оценили зрители и экспертное жюри.

(Казань, 10 ноября, «Татар-информ»). В центре национальных культур в Октябрьском (Республика Башкортостан) состоялся II Межрегиональный фестиваль-конкурс национальных культур «Дружба». Об этом пишет «Бугульминская газета».

Творческое соревнование проходило с целью укрепления межнационального сотрудничества, популяризации традиционного культурного наследия народов, проживающих на территории России.

В конкурсе приняли участие 45 коллективов из Оренбургской области, Республик Татарстан, Чувашии и Башкортостана.



Бугульминский район представлял народный вокальный ансамбль «Шусам» Наратлинского сельского дома культуры МБУ «Централизованная районная клубная система».

Яркое самобытное выступление бугульминцев высоко оценили зрители и экспертное жюри. В итоге дипломом I степени был вручен представителям Бугульмы.

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