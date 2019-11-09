Бугульминский коллектив признан победителем межрегионального конкурса в Башкортостане

(Казань, 10 ноября, «Татар-информ»). В центре национальных культур в Октябрьском (Республика Башкортостан) состоялся II Межрегиональный фестиваль-конкурс национальных культур «Дружба». Об этом пишет «Бугульминская газета».
Творческое соревнование проходило с целью укрепления межнационального сотрудничества, популяризации традиционного культурного наследия народов, проживающих на территории России.
В конкурсе приняли участие 45 коллективов из Оренбургской области, Республик Татарстан, Чувашии и Башкортостана.
Бугульминский район представлял народный вокальный ансамбль «Шусам» Наратлинского сельского дома культуры МБУ «Централизованная районная клубная система».
Яркое самобытное выступление бугульминцев высоко оценили зрители и экспертное жюри. В итоге дипломом I степени был вручен представителям Бугульмы.