Крестьянскому хозяйству Спасского района присудили первое место в смотре-конкурсе

(Казань, 10 ноября, «Татар-информ»). Первое место в районном смотре-конкурсе по постановке сельскохозяйственной техники на зимнее хранение и подготовке машинно-тракторного парка к ремонту, присуждено КФХ Александра Планина из Никольского. Об этом пишет газета «Новая жизнь».



Вторым, по итогам смотра, стало хозяйство Юрия Семушкина из села Балымеры, а третье место занял Сергей Юрков из Ржавца.



Конкурсантов оценила спецкомиссия – в ее состав вошли заведующий сектором по охране труда Минсельхозпрода РТ Алексей Архиреев, специалист райсельхозуправления Анатолий Советников, Евгений Кочетков и начальник инспекции Гостехнадзора Ильнур Батыршин.



Эксперты побывали во многих хозяйствах района и тщательно проверила всю технику, задействованную в текущем сезоне на полевых работах.



Специалисты отметили, что в хозяйствах стали бережнее относиться к сельхозмашинам. И это оправданно: ведь только имея в наличии надежную технику, можно рассчитывать на неплохой урожай.



Во время конкурса специалисты проверяли все, обращая внимание даже на небольшие детали, которые иногда кажутся мелочью. При необходимости они давали советы о том, как лучше хранить технику. В конечном итоге комиссия распределила призовые места, исходя из технического состояния сельскохозяйственных машин, прицепных агрегатов, инвентаря.

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