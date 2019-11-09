(Казань, 9 ноября, «Татар-информ»). В Казани ищут девятилетнего мальчика, который заблудился по дороге домой в районе Фучика. Об этом сообщают на официальной странице «Лиза Алерт» в соцсети.

По информации поисковиков, Рустем любит кататься на городском транспорте, поэтому сейчас может находиться в любой точке города.

Рост мальчика примерно 120 сантиметров, брюнет, карие глаза. Был одет в сине-зеленую шапку, синюю куртку, синие джинсы и темно-коричневые ботинки.

На место выехали уже три поисковых отряда. «Лиза Алерт» срочно ищет добровольцев для поисков, а также собирает любую информацию о возможном местонахождении ребенка.

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