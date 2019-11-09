Баскетболистки «УНИКС-ЮНИОР» выиграли первенство Татарстана

(Казань, 9 ноября, «Татар-информ»). Казанская команда «УНИКС-ЮНИОР» выиграла первенство Татарстана по баскетболу среди девушек до 18 лет, сообщают организаторы.

Команды из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска и Арска состязались за право получения первого взрослого разряда в течение трех дней. Баскетболистки-победительницы получили возможность быть принятыми в молодежные команды Детско-юношеской баскетбольной лиги.

Девушки из Казани провели беспроигрышную серию, победив в финальном матче противниц из Набережных Челнов со счетом 55:31.

«Юношеские команды „УНИКС-ЮНИОР“ (девочки 2004 и 2005 годов рождения) под руководством опытных наставников Натальи Второвой и Валерии Шувагиной уже становились чемпионами республики соответственно в апреле этого года в Арске и в сентябре в Нижнекамске», — говорится в сообщении организаторов.

Сейчас команды готовятся к первенству России: соревнования начнутся в Самаре 17 ноября.

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