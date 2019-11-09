Ольга Павлова: Забота о семьях погибших сотрудников ОВД будет приоритетной для нас

(Казань, 9 ноября, «Татар-информ»). Депутат Госдумы РТ, член Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ольга Павлова вручила благодарственные письма и памятные подарки личному составу отделения МВД России по Черемшанскому району Татарстана. Встреча прошла в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел РФ, сообщает пресс-служба депутата.

«Это особая служба, большой груз ответственности, ежедневный риск и огромная любовь к Родине и человечность. Каждый сотрудник полиции — это личная порядочность, честность, преданность своему делу и долгу», — подчеркнула Павлова, добавив, что страна никогда не забудет тех сотрудников ОВД, которые погибли при исполнении.

Она встретилась также со вдовами таких сотрудников — старшего инспектора административной практики отделения ГИБДД Черемшанского ОВД майора милиции Мирсаита Кабирова и оперуполномоченного ОУВД старшего лейтенанта милиции Фануса Мубаракшина.

«Считаю, что забота о семьях сотрудников, погибших за Родину, была и будет приоритетной задачей нашего общества. Мной в сентябре был внесен соответствующий законопроект, направленный на повышение социальных гарантий таких семей, в скором времени он будет принят», — рассказала парламентарий.

Кроме того, Ольга Павлова провела личный прием татарстанцев, проживающих в Черемшанском районе.

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