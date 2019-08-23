WORLDSKILLS - 2019

Артур Шипилов

9 ноября 2019, 17:44

Спорт

Нападающий «Рубина»: Арбитр встречи сломал игру с «Динамо»

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Спорт

Нападающий «Рубина»: Арбитр встречи сломал игру с «Динамо»

Фото: архив/Михаил Захаров

Бека Микелтадзе подверг критике решения главного арбитра встречи Евгения Турбина.

Казань, 9 ноября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Нападающий «Рубина» Бека Микелтадзе подверг критике решения главного арбитра встречи против «Динамо» Евгения Турбина. Игра завершилась поражением со счётом 0:1.

«В первом тайме играли неплохо, но незаслуженно получили вторую желтую карточку нашему футболисту, и это сломало игру. В целом же в первом тайме неплохо сыграли. Я не видел эпизод, но Зуева, мне кажется, зря удалили. Судья свистел там, где не надо, и срывал моменты, этим сломал игру», — поделился футболист.

Также он ответил, когда команда начнёт забивать голы: «Надо работать, тогда и получим результат. Пока у нас не получается».

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