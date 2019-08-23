Защитник «Динамо» о моменте с удалением игрока «Рубина»: Мне попали ногой в кость

(Казань, 9 ноября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Защитник «Динамо» Владимир Рыков прокомментировал момент, после которого игрока «Рубина» Александра Зуева удалили с поля в первом тайме.

«Я шел просто, почувствовал удар. Удар был. Попал мне в кость. А там уже было решение судьи, но удар был. Шаг назад я не делал, меня ударили по ноге. Зачем ударять было?», — рассказал футболист.

Также он провел анализ всего матча: «В первом тайме мы могли вести 3:0 и заканчивать игру. Мы контролировали игру, было два выхода один на один. Во втором тайме уже было удаление, пришлось потерпеть, сыграть в обороне. Мы справились. Важно побеждать всегда, а не только, когда приходит тренер. Победа была важна для команды, важно подниматься вверх в турнирной таблице».

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