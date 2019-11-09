(Казань, 9 ноября, «Татар-информ»). Чтобы добиться успеха, необходимо пробовать себя в разных сферах деятельности и много работать, поскольку удача приносит лишь кратковременный эффект в отличие от усердия. Такое напутствие дал молодежи Президент Татарстана Рустам Минниханов на форуме «Мост Москва — Татарстан».

В своем выступлении Президент РТ отметил, что участниками форума стали известные в стране люди, которые сумели добиться успеха — глава Федерации тенниса РФ Шамиль Тарпищев, легендарный летчик Дамир Юсупов, заместитель командующего воздушно-десантными войсками РФ Нариман Тимергазин, олимпийская чемпионка Алина Загитова и многие другие.

«Истории каждого из выступающих очень интересны для каждого из нас. Это успешные люди, которые пришли к этому успеху очень сложным путем, потому что успех просто так не дается. Возможно, один раз повезет, но чтобы дальше двигаться вперед, нужно много работать. И никто не знает, где у него может получиться», — раскрыл формулу успеха Президент РТ.

Рустам Минниханов напомнил, что вырос в Сабинском районе в семье директора лесхоза и в детстве даже не мечтал о том, чтобы уехать из села. «Я не думал, что буду жить в Казани, и желания такого не было. После института я уехал в район, но так получилось... Нужно двигаться вперед, находить интересные для себя направления. Не всегда получается так, как ты хочешь, иногда люди, как я, попадают в другую историю и приходится двигаться в том направлении, где ты оказался», — отметил руководитель республики.

В Москве прошел V молодежный форум, на котором известные в России деятели дали советы молодежи, как выбрать профессию и добиться успеха.

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