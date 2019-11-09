(Казань, 9 ноября, «Татар-информ»). В Казани иномарка после столкновения с «Ладой» врезалась в столб, пассажир погиб. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Авария произошла сегодня днем напротив дома № 54 по проспекту Ямашева. Как сообщили в ведомстве, водитель «Лады» 14-й модели при перестроении не пропустил «КИА». Иномарка, уходя от столкновения, вылетела на обочину и протаранила столб.

В результате ДТП 61-летний пассажир иномарки от полученных травмы скончался на месте. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

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