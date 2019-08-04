Наставник «Рубина»: Мы медленно играли, поэтому не смогли победить

(Казань, 9 ноября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо прокомментировал домашнее поражение московскому «Динамо» со счётом 0:1.

«Тяжело комментировать игру. Ничего не удалось создать. Медленно играли, потом было удаление, и не смогли победить. В атаке совершали лишние касания. Ходили играть, как обычно, между линиями, но не было понимания между игроками», — сообщил журналистам на послематчевой пресс-конференции специалист.

Также он заявил, что пока команда налаживает игру и не следит за таблицей: «Сложные моменты в сезоне бывают всегда. Смотрим не на таблицу, а на работу, которую должны делать и работать дальше. Если отвлекаться на таблицу, ничего не сделаем. Нужно побеждать — это понятно, но нужно что-то делать для побед. Поэтому мы работаем».

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