«Рубин» продолжил безвыигрышную серию

(Казань, 9 ноября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Казанский «Рубин» продолжает не забивать в чемпионате России с 5 октября. Сегодня «Рубин» на своем поле проиграл московскому «Динамо» со счетом 0:1.

Сыграна уже половина чемпионата, в 15 предыдущих матчах казанцы забили 8 мячей, это худший результат в турнире. Характерно, что в пяти предыдущих играх «Рубин» закончил четыре матча со счетом 0:0. Забивать у казанцев просто некому. Это факт. Что про «Динамо», то отметим, как аккурат за день до встречи в Казани руководство клуба утвердило Кирилла Новикова в роли главного тренера команды. Еще один факт: в последний раз динамовцы обыгрывали казанцев в декабре 2012 года. Но сегодня им это удалось сделать.

Сегодня на поле в разных командах встретились друг с другом братья-защитники Плиевы — Константин у хозяев, Заурбек у гостей.

Сама игра началась очень азартно, обе команды старались перевести игру на чужую половину поля. Сразу скажем, что лучше впереди дела обстояли у москвичей. Сказывалась застарелая проблема «Рубина» — самой не результативной команды турнира.

И все же хозяева тоже могли забить, как, например, Александр Зуев, очень опасно пробивший рядом со штангой на 15-й минуте. Но у ворот «Рубина» было гораздо горячее. Давно защитники казанцев не ошибались так часто и опасно для своих ворот, как будто впервые встретились на поле.

Не забил из выгоднейшей позиции на 21-й минуте Клинтон Нжи, забил Себастиан Шиманьски, которого партнеры идеальной передачей вывели один на один на 23-й минуте. Так счет стал 0:1. До конца первой половины динамовцы могли забить еще, но раз за разом «Рубин» спасал голкипер Юрий Дюпин. А на исходе первого тайма хозяев подвел Зуев, получивший вторую желтую карточку за грубость: удаление, хотя его и спровоцировали. В итоге второй тайм хозяева провели в меньшинстве.

Разумеется, во втором тайме казанцы постарались спасти матч. Прибавили хозяева в атаке. Но динамовцы могли еще не раз забить. Только мастерство Дюпина, отбившего на 65-й минуте удар Артура Юсупова в упор, спасло хозяев от гола. Вскоре составы команд уравнялись, за вторую желтую карточку был удален защитник «Динамо» Иван Ордец. Вполне мог забить ответный мяч сразу после выхода на замену Бека Микелтадзе, дважды опасно и точно пробивший из выгоднейшей позиции. Но «Динамо» выручил голкипер Антон Шунин. До сего дня последний раз казанцы проигрывали 21 сентября «Зениту», но сегодня «Рубин» уступил по делу, признаем это. Не забивая, не выиграешь.

«Рубин» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 0:1 (0:1). Гол забил Шиманьски (23). Предупреждены: Зуев, К. Плиев, Ташаев, Давиташвили — Нжи, Ордец, Паршивлюк. Удалены за две желтые карточки Зуев, Ордец.

«Рубин»: Дюпин, Поярков, Сорокин, Уремович, К. Плиев, Могилевец, Подберезкин (Микелтадзе, 84), Зуев, Давиташвили, Ташаев (Кварацхелия, 57), Кьяртанссон.

После 16 матчей в активе казанцев осталось 17 очков. В следующем туре 23 ноября «Рубин» примет дома лидера чемпионата — питерский «Зенит».

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