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Татар-информ

9 ноября 2019, 21:08

Общество

Лайф-коуч рассказала нижнекамским парам об «абьюзерах» и опасных ситуациях в семье

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Общество

Лайф-коуч рассказала нижнекамским парам об «абьюзерах» и опасных ситуациях в семье

Фото: zags.tatarstan.ru

Будущие молодожены вместе с психологом определяли «опасные» семейные ситуации, а затем вывели свою «формулу» преодоления кризисов в семье.

(Казань, 9 ноября, «Татар-информ»). Тренинг для будущих молодоженов состоялся в Управлении ЗАГС Нижнекамского района. 9 ноября с женихами и невестами встретился персональный лайф-коуч. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Подобный формат работы является еще одной психологической формой взаимодействия с молодыми людьми и девушками в Школе будущей семьи «Юнона».

На занятии будущие молодожены вместе с психологом Екатериной Юртаевой определяли «опасные» семейные ситуации, а затем вывели свою «формулу» преодоления кризисов в семье.

Психолог уделила особое внимание понятию «абьюз» (от английского abuse – обидчик). Молодые люди узнали, кто такой «абьюзер», как его распознать и как не допустить его вмешательства в личную жизнь.

 

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