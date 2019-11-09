Лайф-коуч рассказала нижнекамским парам об «абьюзерах» и опасных ситуациях в семье

(Казань, 9 ноября, «Татар-информ»). Тренинг для будущих молодоженов состоялся в Управлении ЗАГС Нижнекамского района. 9 ноября с женихами и невестами встретился персональный лайф-коуч. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Подобный формат работы является еще одной психологической формой взаимодействия с молодыми людьми и девушками в Школе будущей семьи «Юнона».



На занятии будущие молодожены вместе с психологом Екатериной Юртаевой определяли «опасные» семейные ситуации, а затем вывели свою «формулу» преодоления кризисов в семье.



Психолог уделила особое внимание понятию «абьюз» (от английского abuse – обидчик). Молодые люди узнали, кто такой «абьюзер», как его распознать и как не допустить его вмешательства в личную жизнь.

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