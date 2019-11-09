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Татар-информ

9 ноября 2019, 16:16

Общество

Тарпищев рассказал на форуме «Мост Москва – Татарстан», как стал советником Ельцина

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Общество

Тарпищев рассказал на форуме «Мост Москва – Татарстан», как стал советником Ельцина

Фото: архив tatarstan.ru

В Москве открылся V молодежный форум, на котором спикеры, опираясь на личный опыт, дают молодежи советы по достижению успеха.

(Казань, 9 ноября, «Татар-информ»). Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев выступил на V молодежном форуме «Мост Москва — Татарстан», рассказав, как получил должность советника Президента России Бориса Ельцина по спорту и какие вопросы ему пришлось решать.

В своем выступлении Шамиль Тарпищев напомнил, что стал старшим тренером сборной России по теннису в 25 лет, при этом все члены сборной были старше его по возрасту. «Потом наступили сложные времена, развал СССР, я стал советником Бориса Ельцина по спорту, дважды отказывался. Согласился с третьего раза. На даче мы играли в бильярд, приходит офицер, вручает мне указ о назначении меня советником Президента России, отказываться было бесполезно. Борис Николаевич поручил мне заниматься двумя Олимпиадами 1992 года и 1994 года, обе мы выиграли», — вспомнил Тарпищев.

В беседе с участниками форума Шамиль Тарпищев вспомнил, как сборная России сумела вырвать победу на Зимней Олимпиаде 1994 года в Лиллехаммере у хозяев игр — норвежцев. «Перед двумя последними днями у нас было 11 золотых медалей, у норвежцев 10. У них оставался один шанс выиграть одиннадцатое золото — скоростной спуск. Всю ночь норвежцы поливали водой гору, потом забрасывали снегом, делали трассу под своего спортсмена. Скатывается наш, показывает третий результат, стартует норвежец и падает! Так мы стали победителями», — рассказал Тарпищев.

Глава федерации тенниса признался, что его любимая фраза — «Несмотря на все катаклизмы, мы обречены на успех». «Она возникла в конце девяностых, когда мы с теннисистами выиграли более 20 матчей, когда соперник по рейтингу был выше. Поэтому должна быть звезда — то к чему стремиться, и нужно двигаться к мечте, не обращая внимания на то, что творится за спиной», — напутствовал Тарпищев участников форума.

В московском гостиничном комплексе «Корстон» сегодня открылся V молодежный форум «Мост Москва — Татарстан», в ходе которого спикеры, опираясь на личный опыт, дают молодежи советы по выбору профессии, достижению успеха, отвечают на заданные им вопросы. В работе форума принимает участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.

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