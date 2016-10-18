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Татар-информ

9 ноября 2019, 15:56

Спорт

Казанский «Зенит» проиграл в Кемерово

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Спорт

Казанский «Зенит» проиграл в Кемерово

Фото: архив

В следующем туре 20 ноября на своей площадке казанцы примут столичное «Динамо».

(Казань, 9 ноября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). После победы в Белгороде над многократным чемпионом России «Белогорьем» казанцы сегодня встретились в Кемерово с действующим чемпионом страны «Кузбассом». Победили со счетом 3:1 хозяева. Второе поражение «Зенита» в четырех турах.

В последний раз команды встречались в финале прошлого чемпионата страны, где сибиряки сенсационно победили казанцев в серии со счетом 3-1 и впервые в своей истории стали чемпионами страны, остановив чемпионскую серию «Зенита» на четырех кряду победах.

Но в минувшем туре «Зенит» победил в Белграде в четырех сетах неоднократного чемпиона России «Белогорье», что не могло не добавить казанцам настроения.

Игру в Кемерово гости начали в привычном составе: Цветан Соколов, Артем Вольвич, Эрвин Нгапет, Александр Бутько, Алексей Самойленко, Максим Михайлов и либеро Валентин Голубев. Как и ожидалось, первая партия прошла в очень упорной, равной борьбе, 16:16. Но на подачах Нгапета ближе к концовке сета казанцы сумели сделать рывок, 17:21. Очень вовремя на замену вышел Денис Земченок, после его эйса счет стал 19:23. Словом, первая партия осталась за гостями, точку в ней поставил мощнейшим ударом Самойленко, 21:25.

Как это часто бывает, вторая партия прошла совсем иначе, чем первая. Вплоть до середины сета в счете постоянно вели гости, еще и Нгапет эйсом отметился, 10:12. Но в этот момент сибиряки сумели переломить ход борьбы. Прежде всего за счет удачной игры на блоке, 15:12, впечатляющий рывок «Кузбасса» 5-0. В концовке партии гости почти отыгрались, 22:21, но вновь игра на блоке позволила хозяевам довести сет до победы, 25:21.

Третий сет по праву остался за «Кузбассом». Вновь хозяева превзошли гостей на блоке. Еще и подача полетела у кемеровчан. Немало поигравший в недалеком прошлом за «Зенит», ныне капитан сибиряков связующий Игорь Кобзарь разразился двумя эйсами кряду, 8:5. Как вскоре выяснилось, это был ключевой момент партии. Более хозяева инициативы из своих рук не выпускали. Вошли в игру у казанцев Лоран Алекно, Федор Воронков. Но замены на игру не повлияли, «Кузбасс» уверенно выиграл партию, 25:19.

Понимая, что отступать некуда, казанцы очень резво начали четвертый сет, 4:7 после атаки Соколова. Но хозяева очень быстро сумели перехватить инициативу, набрав подряд 5 очков, 9:7. Выходит на замену в «Зените» Вадим Лихошерстов. Соревнуясь в количестве ошибок и отличных атак, команды по очереди набирают по три очка кряду, 9:10, 13:11. Упорная борьба мяч в мяч продолжалась до самого конца партии, 16:16, 19:21, 22:23. И все же удача в концовке была на стороне сибиряков, 25:23, победа в матче 3:1.

«Кузбасс» (Кемерово) — «Зенит-Казань» (Казань) — 3:1 (21:25, 25:21, 25:19, 25:23).

В следующем туре 20 ноября на своей площадке казанцы примут столичное «Динамо».

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