(Набережные Челны, 9 ноября, «Татар-информ»).Челнинской поликлинике № 4 присвоили имя известного врача Линузы Ганиевой. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
«С целью увековечивания памяти отличника здравоохранения СССР, заслуженного врача Республики Татарстан и основателя учреждения здравоохранения „Городская поликлиника № 4“ Линузы Нестеровны Ганиевой», — говорится в решении Правительства РТ.
Линуза Ганиева родом из села Биклянь Тукаевского района окончила Елабужское медучилище и Казанский мединститут. В 1974 году начала трудовую биографию, прошла путь от рядового врача до главного врача поликлиники № 4. Она вложила много сил в строительство нового здания медучреждения, оснащение его уникальным оборудованием и высокопрофессиональными кадрами. Умерла Ганиева в прошлом году на 77-м году жизни.