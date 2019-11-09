Певица из Казани не угодила наставникам «Голоса» своим репертуаром

(Казань, 9 ноября, «Татар-информ»). Репертуар казанской певицы Айгуль Валиуллиной пришелся не по вкусу наставникам шоу «Голос», четвертый выпуск которого вышел накануне на «Первом канале».

18-летняя жительница Казани исполнила песню Игоря Талькова «Чистые пруды». Музыку на слова Леонида Фадеева написал когда-то Давид Тухманов. Известность композиция получила после того, как ее спел Тальков на фестивале «Песня года» в 1987 году.

Однако наставникам эта песня пришлась не по вкусу. Некоторые из них вообще не поняли выбор девушки и искренне удивились ему.

Жестче остальных Айгуль раскритиковал Сергей Шнуров. «Откуда вы в 18 лет знаете эту песню? Какие застенчивые ивы, какой аккордеон в XXI веке мобильников?» – с нескрываемым изумлением вопрошал Шнур певицу.

Полина Гагарина также отметила, что в 18 лет такие песни не поют – нужно выбирать другие произведения. Наставница также раскритиковала Айгуль за мелизмы, заметив, что они, хотя и исполнены профессионально и технично, здесь совсем неуместны.

Айгуль рассказала, что учится на третьем курсе Казанского театрального училища, а поет с трех лет, ее родители – музыканты. В 2014 году она принимала участие в проекте «Голос. Дети».

Девушка спокойно приняла такое развитие событий и лишь улыбнулась: «Что ж, ничего страшного, получится в другой раз».

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