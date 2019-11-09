Директор Актанышского технологического техникума возглавил исполком района

(Казань, 9 ноября, «Татар-информ»). Директор Актанышского технологического техникума Ильшат Габдулхаев стал руководителем исполнительного комитета Актанышского района Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Соответствующее решение на своем заседании единогласно принял Совет муниципального образования.

Возглавлявший с октября 2018 года исполком района Ильфак Бариев в конце августа 2019-го покинул этот пост по собственному желанию. С октября он работает помощников главы Тукаевского района по вопросам развития инвестиционных проектов.

Ильшат Ильфатович Габдулхаев родился 11 апреля 1984 года в Казани. Окончил Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет по специальности «Учитель биологии и географии». С 2010 года его трудовой путь связан с Актанышским районом.

С 2010-го по 2012 год Габдулхаев работал главным специалистом отдела по делам молодежи, спорту и туризму исполкома района, а в 2012-м – возглавил этот отдел. В 2012-2013 годах возглавлял районный центр «Форпост», с 2013-го по 2015-й руководил Зубаировской школой. В 2015–2018 годах был начальником отдела социального просвещения исполкома, а с 2018-го и по настоящее время работал директором Актанышского технологического техникума.

Женат. Вместе с супругой Светланой воспитывает дочь и сына.

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