Синоптики Татарстана предупреждают о тумане

(Казань, 9 ноября, «Татар-информ»). Завтра, 10 ноября, на территории Татарстана сохранится прохладная погода. Осадки маловероятны, информирует Гидрометцентр РТ.

При этом местами по республике, включая ее столицу Казань, ночью и утром опустится туман, предупреждают синоптики.

В темное время суток столбики термометров опустятся до 7 градусов ниже нуля. Днем температура воздуха составит от -1 до +4 градусов. Теплее всего будет на юго-западе региона, прохладнее всего – на северо-востоке.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», согласно предварительному прогнозу метеорологов Татарстана, в ближайшие дни погоду в республике будет определять холодный антициклон, «лишь днем 12 ноября местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя».

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