Челнинские артисты провели мастер-классы в рамках фестиваля «Театральные каникулы»

(Набережные Челны, 9 ноября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Артисты молодежного театра «Ключ» из Набережных Челнов стали участниками фестиваля-лаборатории «Театральные каникулы», который впервые прошел в городе Чайковский Пермского края.

В рамках форума проходил просмотр конкурсных спектаклей, проводились мастер-классы, театральные лаборатории.

Представители театра «Ключ» выступили на фестивале в качестве членов жюри и руководителей мастерских. Им пришлось оценивать детские спектакли, поскольку суть форума состояла в том, чтобы попытаться обогатить и поднять на качественно новый уровень репертуары российских ТЮЗов.

По словам режиссера «Ключа» Софьи Федекиной, свой замысел организаторам фестиваля удалось воплотить в полной мере. Было много достойных работ. Мастер-классы проходили на одном дыхании, особенно запомнился по сценическому движению от московского театра «Че».

По итогам фестиваля челнинцам вручили благодарственные письма за «бесконечное желание делиться своим профессионализмом».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.