Исполком Челнов назвал ложной информацию о госпитализации упавшего с горки ребенка

(Набережные Челны, 9 ноября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Исполком Набережных Челнов опроверг растиражированную местными СМИ и пабликами в соцсетях информацию о том, что пятилетняя девочка после падения с детской горки попала в больницу.

В сообщениях говорилось, что ребенок упал с горки, установленной на детской площадке в 29-м комплексе Нового города.

По данным исполкома, в Автозаводстком районе нет горки такой конструкции – с тоннелями круглой формы, фрагменты которых имеют сварочные швы и травмоопасны для детей.

«По полученным сведениям, дети с травмами, полученными на детской горке, не поступали ни в БСМП, ни в КДМЦ», – заявили в администрации города.

При этом челнинцы выяснили, что горка, изображение которой было использовано для иллюстрации в одном из пабликов, установлена во дворе дома поселка Сидоровка. Местные жители утверждают, что пользоваться ею опасно – «без синяков не уйдешь».

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