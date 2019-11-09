WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

9 ноября 2019, 13:19

ОбществоПроисшествия

Исполком Челнов назвал ложной информацию о госпитализации упавшего с горки ребенка

Рекомендуем

ОбществоПроисшествия

Исполком Челнов назвал ложной информацию о госпитализации упавшего с горки ребенка

В микрорайоне отсутствуют горки со сварочными швами внутри тоннелей, которые могут быть травмоопасны.

(Набережные Челны, 9 ноября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Исполком Набережных Челнов опроверг растиражированную местными СМИ и пабликами в соцсетях информацию о том, что пятилетняя девочка после падения с детской горки попала в больницу.

В сообщениях говорилось, что ребенок упал с горки, установленной на детской площадке в 29-м комплексе Нового города.

По данным исполкома, в Автозаводстком районе нет горки такой конструкции – с тоннелями круглой формы, фрагменты которых имеют сварочные швы и травмоопасны для детей.

«По полученным сведениям, дети с травмами, полученными на детской горке, не поступали ни в БСМП, ни в КДМЦ», – заявили в администрации города.

При этом челнинцы выяснили, что горка, изображение которой было использовано для иллюстрации в одном из пабликов, установлена во дворе дома поселка Сидоровка. Местные жители утверждают, что пользоваться ею опасно – «без синяков не уйдешь».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Программа капремонта жилых домов на этот год почти завершена в Татарстане
Новости дня
14:04
Татарстан вошел в пятерку регионов с высокими продажами иномарок

Лидерами по количеству приобретенных иномарок предсказуемо стали Москва, Подмосковье и Петербург.

13:50
Правительство РФ определило размер пособий по безработице на 2020 год
13:42
Марат Зяббаров напомнил о ящиках для сбора просьб по проведению сельхозярмарок

Глава Минсельхозпрода Татарстана побывал на сельскохозяйственной ярмарке в Вахитовском районе Казани.

13:19
Исполком Челнов назвал ложной информацию о госпитализации упавшего с горки ребенка

В микрорайоне отсутствуют горки со сварочными швами внутри тоннелей, которые могут быть травмоопасны.

12:50
Диетолог перечислила полезные и вредные свойства мандаринов
12:27
В РТ внедорожник из Самары влетел в отбойник, кусок которого проткнул ногу пассажиру

Авария произошла около полуночи на улице Белинского в Лениногорске.

12:16
Назван единственный регион России, где мужчин больше, чем женщин
11:49
Появилось видео с места смертельной аварии с грузовиком на трассе в М7 в Татарстане

Накануне поздно вечером иномарка на большой скорости влетела в грузовик, погиб пассажир авто.

11:36
Аграрии РТ обсудят вопросы эффективной эксплуатации техники на инженерной конференции

Во всех районах республики проведена приемка постановки техники на зимнее хранение.

11:24
«Нефтехимик» одержал третью подряд победу в ФНЛ

Подопечные Юрия Уткульбаева во Владивостоке обыграли «Луч-Энергию» со счетом 2:0.

11:09
В Казани трамвай насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте

Смертельный наезд на 63-летнюю женщину произошел напротив дома № 9а по проспекту Победы.

11:08
В России изменятся правила расчета тарифов на вывоз мусора
10:55
Один человек погиб в страшной аварии с грузовиком на трассе М7 в РТ

Авария произошла накануне поздно вечером на 924-м км автодороги Москва – Уфа.

10:38
Роспотребнадзор предупредил об опасности кухонных губок
10:16
Жители России стали покупать меньше антибиотиков
10:02
В хозяйствах Татарстана стартовала подготовка к полевым работам 2020 года

Затраты аграриев на запасные части, ремонт и технический сервис составляют примерно 3,5 млрд рублей ежегодно.

09:48
Программа капремонта жилых домов на этот год почти завершена в Татарстане

По словам главы Минстроя РТ Ирека Файзуллина, работы по республиканским программам ведутся в соответствии с графиками.

09:30
Скидки, акции и кешбэк: в понедельник стартует «Зеленый день» Сбербанка

В этом году событие вышло на новый уровень благодаря участию компаний экосистемы Группы Сбербанк.

09:00
ВИА «Волга-Волга» представит новый альбом с официальными каверами в январе

Альбом будет состоять из двух частей — с лучшими авторскими песнями и кавер-версиями произведений известных исполнителей.

08:26
В Болгаре фестиваль творчества народов «Мы – одна семья» собрал артистов разных наций

Праздник, ставший традиционным, был посвящен двум праздникам – Дню народного единства и Дню Конституции Республики Татарстан.

08:00
Группа «Волга-Волга» планирует выступить с сольником на «Квартирнике у Маргулиса»

Сольную программу на НТВ группа надеется представить в следующем году.

07:50
Минниханов даст урок лидерства молодежи на форуме «Мост Москва – Татарстан»

Президент РТ совершит рабочую поездку в Москву.

07:10
Нижнекамцы не одобрили очередной проект местных промышленников

Слушатели не совсем поняли, что именно до них хотят донести выступающие, потому большинством голосов проект «танековцев» был отправлен на доработку.

06:31
Высокогорский мальчик с редкой болезнью перенес несколько операций на пальцах рук

У людей с синдромом Аперта сросшиеся пальцы на руках и ногах, им сложно дается ручной труд.

05:39
В Алексееевском районе участнику войны вручили медаль за освобождение Белоруссии

Михаил Викторович был тронут вниманием и поделился воспоминаниями о боях в Белоруссии.

События