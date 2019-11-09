В РТ внедорожник из Самары влетел в отбойник, кусок которого проткнул ногу пассажиру

(Казань, 9 ноября, «Татар-информ»). В Лениногорске внедорожник из Самары влетел в отбойник, кусок которого насквозь проткнул ногу пассажиру иномарки. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно от очевидцев.

Авария произошла накануне около полуночи на улице Белинского. Премиум внедорожник «Тойота» на скорости влетел в дорожное ограждение. Часть металлической конструкции отбойника буквально прошила дверь иномарки и проткнула ногу пассажиру. Мужчину на карете скорой помощи доставили в больницу в Бугульму.

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