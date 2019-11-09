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Татар-информ

9 ноября 2019, 11:36

Сельское хозяйство

Аграрии РТ обсудят вопросы эффективной эксплуатации техники на инженерной конференции

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Сельское хозяйство

Аграрии РТ обсудят вопросы эффективной эксплуатации техники на инженерной конференции

Фото: архив/Салават Камалетдинов

Во всех районах республики проведена приемка постановки техники на зимнее хранение.

(Казань, 9 ноября, «Татар-информ). Аграрии Татарстана обсудят вопросы эффективной эксплуатации сельскохозяйственной техники на инженерной конференции в Апастовском районе. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров на совещании в Доме Правительства республики.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел Президент Татарстана Рустам Минниханов. Также в нем принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

На совещании глава Минсельхозпрода региона доложил о подготовке сельхозтехники к сезонным полевым работам 2020 года.

«Вопросы эффективной эксплуатации техники, ремонта и организации технического сервиса более детально рассмотрим на инженерной конференции в Апастовском районе в середине декабря», – пояснил Марат Зяббаров.

Кроме того, он рассказал, что с 30 октября по 5 ноября во всех районах республики комиссии провели приемку постановки техники на зимнее хранение и организации осенне-зимнего ремонта сельхозмашин.

Согласно информации ведомства, в ряде хозяйств Агрызского, Альметьевского, Верхнеуслонского, Лаишевского и Менделеевского районов выявлены нарушения правил постановки техники на хранение. Руководителям этих сельхозпредприятий необходимо в кратчайшие сроки навести должный порядок в машинно-тракторных парках, подчеркнул докладчик.

По словам Зяббарова, в агрофирме «Атабаевская» Лаишевского района техника даже не подготовлена к хранению: она не очищена от грязи, в бункерах сеялок имеются остатки семян – источник бактерий и причина усиленной коррозии, нет порядка ни на территории машинно-тракторного парка, ни в ремонтных мастерских. Аналогичная ситуация наблюдается в ООО «Березовка».

В Верхнеуслонском районе сельхозмашины не очищены и не поставлены на хранение в агрофирме «Верхнеуслонская», а в Новошешминском – в ООО «Закрома», где к настоящему времени не подготовлена даже площадка для постановки сельхозмашин на хранение – она заросла сорняками.

Министр призвал руководителей предприятий АПК, традиционно опаздывающих с ремонтом сельхозтехники и, как следствие, со сроками посевных работ, своевременно заключить договоры на поставку запасных частей и воспользоваться традиционными сезонными скидками на них.

Руководитель ведомства напомнил, что подготовка техники взята на контроль министерством. «Ежедекадно будем мониторить процесс восстановления техники, поставок запасных частей, в том числе с выездом наших специалистов, и рассматривать вопросы ремонта на зональных семинар-совещаниях», – отметил он.

Также Марат Зяббаров обратился к главам муниципальных районов и руководителям хозяйств с просьбой обеспечить организацию качественного ремонта сельхозтехники к предстоящим полевым работам, создать работникам привлекательные меры материального стимулирования, комфортные и безопасные условия труда.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в хозяйствах Татарстана стартовала подготовка к полевым работам 2020 года.

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