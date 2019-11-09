«Нефтехимик» одержал третью подряд победу в ФНЛ

(Казань, 9 ноября, «Татар-информ»). Сегодня нижнекамский «Нефтехимик» в матче 22-го тура первенства ФНЛ во Владивостоке обыграл местный клуб «Луч-Энергия» со счетом 2:0.

Уже на 18-й минуте игры хозяева остались в меньшинстве после удаления защитника Дениса Магадиева.

«Нефтехимик» сумел воплотить численное большинство в голы во втором тайме. На 53-й минуте игры полузащитник нижнекамцев Денис Макаров открыл счет. А через две минуты бывший полузащитник казанского «Рубина», а ныне игрок «Тамбова», выступающий за «Нефтехимик» на правах аренды, Вагиз Галиулин установил окончательный счет в матче – 2:0.

Это уже третья подряд победа «Нефтехимика» в первенстве ФНЛ. На счету нижнекамцев 39 очков и пятое место в турнирной таблице.

Следующий матч «Нефтехимик» сыграет в Казани в среду, 13 ноября. На стадионе «Рубин» нижнекамская команда встретится с курским «Авангардом», который занимает 14-е место в первенстве ФНЛ.

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