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Полина Шевчук

9 ноября 2019, 11:09

Происшествия

В Казани трамвай насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте

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Происшествия

В Казани трамвай насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте

Фото: соцсети

Смертельный наезд на 63-летнюю женщину произошел напротив дома № 9а по проспекту Победы.

(Казань, 9 ноября, «Татар-информ»). В Казани трамвай насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

«В пятницу, 8 ноября, около 18.50 напротив дома № 9а по проспекту Победы водитель трамвая не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на пешехода, который, по предварительным данным, переходил дорогу в неустановленном месте», – рассказали агентству в ведомстве.

В результате ДТП 63-летняя женщина получила серьезные травмы, от которых скончалась на месте происшествия.  

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