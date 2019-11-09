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Татар-информ

9 ноября 2019, 11:08

Экономика и финансыОбщество

В России изменятся правила расчета тарифов на вывоз мусора

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Экономика и финансыОбщество

В России изменятся правила расчета тарифов на вывоз мусора

В ФАС убеждены, что изменения позволят снизить нагрузку на потребителей.

(Казань, 9 ноября, «Татар-информ»). В России будут изменены правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Это следует из соответствующего постановления Правительства РФ, опубликованного на Официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, при определении тарифов на вывоз мусора перестанут учитывать налог на прибыль и плату за негативное воздействие на окружающую среду.

Помимо этого, при определении затрат на амортизацию основных средств и нематериальных активов будут применяться максимальные сроки их полезного использования.

Амортизация объектов, построенных за счет бюджетных средств, перестанет учитываться вообще, за исключением случаев, когда амортизационные отчисления по ним «являются источником капитальных вложений в соответствии с утвержденной инвестиционной программой» мусорного оператора.

Документ был разработан Федеральной антимонопольной службой. Заместитель главы ведомства Виталий Королев подчеркнул, что в ФАС уверены: «<…> указанные <…> меры снизить тарифную нагрузку на потребителей уже в ближайшее время».

При этом Российский экологический оператор не согласился с новым подходом властей к расчету мусорных тарифов. «Де-факто это решение снижает рентабельность компаний, работающих в сфере обращения с отходами, с 5 до 4% <…>», – приводит реакцию пресс-службы оператора газета «Ведомости».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Управление ФАС по РТ рассматривает два дела против мусорных региональных операторов

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