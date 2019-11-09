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Татар-информ

9 ноября 2019, 09:30

Экономика и финансы

Скидки, акции и кешбэк: в понедельник стартует «Зеленый день» Сбербанка

Экономика и финансы

Скидки, акции и кешбэк: в понедельник стартует «Зеленый день» Сбербанка

Фото: архив/Салават Камалетдинов

В этом году событие вышло на новый уровень благодаря участию компаний экосистемы Группы Сбербанк.

(Казань, 9 ноября, «Татар-информ», Егор Никитин). 11 и 12 ноября в Татарстане вместе со всей страной стартует «Зеленый день». Событие всероссийского масштаба, организованное Сбербанком, подарит миллионам жителей России доступ к небывалым скидкам, кешбэку и сниженным кредитным ставкам. Об этом на брифинге журналистам рассказал зампред Волго-Вятского банка Сбербанка России — управляющий отделением «Банк Татарстан» Рушан Сахбиев.

«В этот день мы делаем все, чтобы нашим клиентам было выгодно воспользоваться различными скидками и акциями Группы Сбербанк и его партнеров», — отметил Сахбиев.

В этом году «Зеленый день» имеет принципиальное отличие от прошлогоднего: впервые на «орбиту» предложений и скидок попадают не только услуги самого банка и его партнеров, но и компаний, входящих в Группу Сбербанк.

«Мы начали функционировать как полноценная экосистема. И сегодня Группа Сбербанк — это не только финансовые услуги, но и большое количество сервисов, которыми в “Зеленый день” можно воспользоваться с максимальной для потребителя выгодой», — подчеркнул собеседник агентства.

В «Зеленый день» участников события «захлестнет» настоящая «волна» скидок и акций — от сферы банковских услуг до развлечений и медицины. Так, сам Сбербанк в рамках акции предлагает потребительский кредит по сниженной ставке 11,1% годовых, скидки до 17,8% на покупку квартир через сервис «ДомКлик», повышенный кешбэк 10% по новым бизнес-каратам, оплату штрафов ПДД без комиссии, возврат до 100% бонусов СПАСИБО за покупки в магазинах партнеров и скидку до 50% на страховые продукты и многое другое.

На этом череда сюрпризов «Зеленого дня» не закончится: десятки видов скидок и выгодных акций предложат более 150 компаний-партнеров и участники экосистемы Сбербанка. Это и бесплатная подписка до конца года от онлайн-кинотеатра Okko, и тотальная распродажа на маркетплейсе «Беру», и 45-процентная скида сервиса доставки еды Delivery Club, а также скидки до 24% от инновационного для России сервиса телемедицины DocDoc. Последний позволяет в режиме видеосвязи с квалифицированным врачом определить возможные слабые места вашего здоровья и назначить своевременный поход к тому или иному специалисту.

Несмотря на свое название, акция будет длится не один, а два дня для физических лиц, и шесть дней — для корпоративных клиентов (их ждут специальные условия лизинга, образовательные бизнес-курсы со скидкой и другие предложения).
Для того чтобы присоединиться к акции, потенциальным участникам нужно сделать несколько простых шагов. Первым делом до 10 ноября следует войти на сайт sberbank.ru/178 под своим Сбербанк-ID. Это универсальный ключ для доступа к сервисам банка и его экосистемы. После входа на сайт участникам станут доступны промо-коды, разделенные на 3 уровня, дающие различные привилегии и скидки.

«В акции также участвуют сетевые аптеки, интернет-магазины, турфирмы, торговые сети и другие участники рынка. Их очень много, поэтому для пользователей приложения “Сбербанк Онлайн” все акции и скидки “Зеленого дня” впервые доступны в новом каталоге — в удобной и упорядоченной форме», — подчеркнул Рушан Сахбиев.

Акция «Зеленый день» проходит с 2018 года. Тогда итогами события стали качественные услуги и товары по акционным ценам для 2,5 млн российских потребителей, а партнеры масштабной акции от Сбербанка отметили многократный рост продаж и рекордные объемы заявок на кредиты.


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